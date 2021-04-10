شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد لـ عمر الشريف فى مسرحية "سك على بناتك" لم يمثله.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد النجم عمر الشريف الذى ترك بصمة كبيرة في مشواره الفني، وقدم عددًا من الأعمال المهمة سواء مصرية أو عالمية.

ودائمًا ما نذكره حتى في الأعمال الفنية، حيث في إحدى مشاهد مسرحية "سك على بناتك" لم يكن عمر الشريف أحد أبطالها إلا أن اسمه ظل يتردد على مدار سنوات فى أحد أهم مشاهدها التى حفظها الجمهور عن ظهر قلب.

عمر الشريف ساب البلد وهج علشان أنا رفضته.. على يدى، مخدوش يا بابا مخدوش، عمر الشريف اللى معروف فى جميع أنحاء العالم فوزية رفضته، هذا هو المشهد الأشهر الذى جمع بين الفنان فؤاد المهندس وسناء يونس فى مسرحية "سك على بناتك" عندما طلبت "فوزية" الطلاق من زوجها، وأرادت أن تشعره بالندم عليها.

مسرحية "سك على بناتك" من بطولة الفنان فؤاد المهندس، سناء يونس، شيريهان، أحمد أبو الحسن، أحمد راتب، إجلال زكى، إسعاد يونس، ومن إخراج محمد شاكر وفؤاد المهندس.

يذكر أن الشريف ولد في 10 أبريل 1932 بمحافظة الإسكندرية، وقدم أدوارًا في السينما الأمريكية ومن أشهر أدواره العالمية دكتور جيفاجو، فتاة مرحة، ولورنس العرب، وترشح لجائزة الأوسكار كما نال ثلاث جوائز جولدن غلوب وجائزة سيزر، وفي 23 مايو لعام 2015 أعلن نجله إصابة والده بمرض الزهايمر، حيث كان يعاني لتذكر أبرز وأشهر أفلامه، كما أنه لم يعد يميّز معارفه.

ومن أبرز أعماله الرولز رويس الصفراء، الثلج الأخضر، الوادي الأخير، بذور التمر الهندي، المماليك، جنكيز خان، ليلة الجنرالات، فتاة مرحة، صراع في الوادي وصراع في الميناء وأرض السلام ولا أنام وسيدة القصر ونهر الحب وإشاعة حب وفي بيتنا رجل والأراجوز والمواطن مصري وضحك ولعب وجد وحب والسيد إبراهيم وحسن ومرقص والمسافر، وفى عام 2007 قدم تجربته الأولى في التمثيل التلفزيوني من خلال مسلسل حنان وحنين.