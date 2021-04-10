يسرا وهبة تعود إلى معرض فنون العالم بدبي للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة التشكيلية المصرية يسرا وهبة والمقيمة بدولة الإمارات، للعام الثاني على التوالي في معرض فنون العالم بدبي، والذي أقيمت دورته في الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري تحت شعار "استطلاع رؤي فنية جديدة".

تقدم يسرا 10 أعمال جديدة لها مع أكثر من 250 فنان وجهة عارضة لعرض أكثر من 2000 عمل في مختلف المجالات الفنية، من أكثر من 27 دولة، وسط إقبال كبير من أبرز المعنيين والشخصيات الفنية محلياً وإقليمياً ودولياً، ومع التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة المُوصى بها من قبل الجهات المعنية.

وقالت في بيان صحفي "أكمل هذا العام رحلتي التي بدأتها العام الماضي بمشاركتي الأولى في المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الاوسط، بالإضافة إلى مشاركتي في عدد من المعارض حول العالم من بينها اتيليه مونتز في إيطاليا. هذا العام احاول من خلال مشاركتي في معرض فنون العالم تقديم أفكار جديدة في الفن التشكيلي من خلال مزج أساليب وخامات مختلفة حتى أصل إلى النتيجة التي أتطلع لتقديمها إلى متذوقي الفن من خلال لوحاتي التي أعبر فيها عن مشاعري، فأنا أحاول ترجمة المشاعر والأحاسيس الخاصة بي كامرأة من خلال أعمالي، كما إنني اسعي من خلالها إلى نشر الأمل والطاقة الإيجابية".

وأضافت يسرا "أسعى دائما أن أكون على طبيعتي، أن أترك مشاعري وأنا ارسم لتترجم إلى لوحة، خاصة وأن معرض فنون العالم بدبي جلب لي هذا العام شعورا مختلفا بسبب تطلعي لتقديم شئ مبتكر بمفاهيم جديدة تضيف إلى رحلتي وتصوري إلى الجمهور من متذوقي هذا النوع من الفن، الذي يدمج العديد من المواد معا ويؤدي إلى ابتكار مفاهيم جديدة، فأعمالي الفنية المجردة تأتي مباشرة من القلب للواقع، معبراً عن الأشياء التي لا يمكني أترجمها إلى كلمات الا من خلال الرسم، فهو لغتي المرئية للتواصل من خلال حركة الألوان".