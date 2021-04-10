بالصور| عزيز مرقة يفتتح عروض الـ"فاير شو" على مسرح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيا الفنان الأردني عزيز مرقة أجدد حفلاته الغنائية الكبرى على مسرح الزمالك، والتي حملت لافتة كامل العدد.

وقدم عزيز عرضا موسيقيا وبصريا مبهرا، وسيحرص مسرح الزمالك على تقديم هذه النوعية من العروض في حفلاته المُقبلة لجمهوره، بدأ عزيز الحفل مازجا أغانيه بتوليفة جديدة من المتعة البصرية عبر "اللعب بالإضاءة" والألعاب النارية من تقنيات مسرح الزمالك، مع حرصه على تقربه من الجمهور عبر إعادة تصميم خشبة المسرح لتضم "كات ووك" تسمح له بالانضمام للحضور والتصوير معهم خلال غنائه بشكل حي.

وضم برنامج الحفل أغاني "انتي ياللي بنظرة صغيرة غيرتيلي حالي" و"قريبة من القلب"، "بنت قوية" و"هي" و"ياباي".

كما فاجأ عزيز جمهوره المصري بالعرض اللايف الأول لأجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، التي يطلقها بشكل فيديو كليب فانتازيا ودويتو غنائي مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان، وتم تصوير الكليب في صحراء الأردن، في نفس لوكيشن تصوير الفيلم العالمي "المريخي" للنجم الأمريكي مات ديمون والمخرج العالمي ريدلي سكوت، ويتنبأ خلاله بنهاية العالم عبر قصة عاطفية ورومانسية مثيرة.

وأعرب عزيز عن حماسه الكبير لهذه الإطلالة، التي أعادته للجمهور المصري بالقاهرة بعد قرابة شهر منذ آخر حفلاته، مفتتحا الحفل بكلمات "مصر الحب الكبير.. اشتقتلكم"، موضحا أن حفلاته في مصر هي أقرب العروض الغنائية لقلبه، نظرا للحب الكبير الذي يشع من الجماهير وتفاعلهم معه، واستغل عزيز تواجده في القاهرة بتسجيل ثلاثة أغنيات جديدة باللهجة المصرية، يتعاون خلالها مع أحمد سعد وأحمد كامل وديسكو مصر.

ومن جانبه، أوضح الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك أن حفل عزيز يعد انطلاقة فنية جديدة لحفلات المسرح، عبر تقديم شو موسيقي بصري يقدم نقلة نوعية للحفلات الغنائية في مصر، قائلا: "نسعى لتقديم حالة غنائية غير مألوفة في مصر، مع تقديم فكرة الشو الموسيقي المتكامل وليس مجرد حفلة اعتيادية، بحيث يستمتع الجمهور بكل حواسه في تجربة سمعية وبصرية جديدة كليا".

حفلة عزيز كانت الأولى من بين سلسلة الحفلات الموسيقية التي ستُقدَّم على خشبة مسرح الزمالك ابتداء من شهر رمضان المقبل، حيث سيتم استخدام تقنيات بصرية ونارية مختلفة فيها تتناسب مع هوية كل عرض.