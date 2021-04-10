بصمات "الشباب".. 6 قتلى في تفجيرين منفصلين بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون، السبت، في تفجيرين منفصلين بالصومال، استهدف أحدهما مسؤولا محليا.

ووفق إعلام محلي، قتل شخصان وأصيب آخر، في تفجير استهدف عربة تابعة لشرطة المرور بالعاصمة مقديشو.

والتفجير ناجم عن لغم أرضي مزروع على جانب طريق في مديرية هيلوا بمحافظة بنادر بالعاصمة.

ووفق المصادر نفسها، وصلت عناصر من الشرطة الصومالية إلى موقع التفجير، وفرضت طوقا أمنيا حيث نقلت جثث القتيلين وسائق العربة الذي تعرض لإصابات خطيرة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم يصدر أي تعقيب حوله من السلطات الصومالية، لكن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وعلى صعيد آخر، قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون في تفجير انتحاري استهدف محافظ إقليم "باي" جنوب غربي الصومال.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه في موكب المحافظ علي ورطيري دويو، أثناء عبوره قرب مطعم شعبي بمدينة "بيدوا"؛ العاصمة المؤقتة للولاية.

وبحسب المصادر نفسها، نجا المسؤول المحلي من التفجير، فيما قتل 4 آخرون بينهم عدد من حراسه الشخصيين، وأصيب 6.

ولم يصدر بعد أي تعقيب عن التفجير من السلطات المحلية بولاية جنوب غرب الصومال، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما يرى محللون أن الهجوم يحمل بصمات "الشباب" التي عادة ما تستهدف المسؤولين الحكوميين.

والخميس، ذكر إعلام صومالي رسمي أن 10 مسلحين من حركة "الشباب" قتلوا في عملية عسكرية للجيش الصومالي بمحافظة جوبا السفلى بولاية جوبلاند.

وجرت العملية العسكرية في 5 قرى بالتعاون بين القوات المحلية والفيدرالية.

ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد حركة الشباب في المحافظات الواقعة جنوبي البلاد ووسطها.



وقبل أيام، أحبطت القوات الصومالية هجوما إرهابيا في محافظة باي، حيث تمكنت من قتل عنصرين تابعين لحركة "الشباب" خلال زرعهما لغما.