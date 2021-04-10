شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور وفيديوهات من خطوبة شام الذهبى.. وأصالة تغنى فى الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، متابعيها وجمهورها، بصور وفيديوهات جديدة من حفل خطوبتها، حيث نشرت صورة تظهر يديها وخطيبها أحمد بعد ارتدائهما دبلة الخطوبة، وعلقت عليها: "الله يحفظ كل القلوب المحبة".



اصالة وابنتها فى حفل الخطوبة

ونشرت شام الذهبى، فيديو عبر ستورى حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لوالدتها النجمة أصالة نصرى، وهى تغنى في حفل الخطوبة، أغنية "نسم علينا الهواء" للمطربة اللبنانية فيروز، وظهرت أصالة فى حالة من البهجة الشديدة فرحًا بخطبة ابنتها شام فيما أحاط بهما أفراد الأسرتين فى حفل عائلى.



اصالها تحتضن ابنتها فى حفل الخطوبة



دبلة الخطوبة

وظهرت شام الذهبى، فى الصورة بجوار خطيبها، وفى صور أخرى برفقة أسرة خطيبها، مرتدية فستانًا باللون الأبيض، وعلقت عليها، "عائلتي الثانية"، وفى المقابل، تلقت شام الذهبى التهنئات عبر حسابها على "إنستجرام" من قبل متابعيها وعدد من الفنانين والنجوم أصدقاء والدتها الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع خطيبها.



شام الذهبى برفقة اسره خطيبها فى صورة جماعية



شام الذهبى برفقة اسره خطيبها

يأتى هذا بعدما كشفت شام ابنة النجمة السورية أصالة - فى وقت سابق - عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، فى الحفل الذى أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه فى مشهد رومانسى.

وفى وقت سابق، نشرت شام، صورًا له مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".



شام الذهبى برفقة خطيبها



شام الذهبى



أصالة فى خطوبة ابنتها شام



أصالة مع ابنتها شام وخطيبها