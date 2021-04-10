شكرا لقرائتكم خبر عن السيد راضى مش بس ممثل ومخرج ولكنه مؤلف لـ 5 مسلسلات وفيلم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة المخرج الكبير السيد راضى، اليوم السبت، الموافق 10 أبريل، وهو أحد أهم المخرجين والممثلين الذين قدموا أعمال فنية أثروا بها السينما والدراما المصرية، حيث بدأ السيد راضى حياته الفنية في الستينيات على خشبة المسرح، وفي عام 1966 بدأت علاقته بالسينما، حيث قدم في مشواره أكثر من 90 عملاً، كما أخرج قرابة 50 مسرحية، كما ألف أعمالاً بين السينما والتليفزيون، وأسس السيد راضي مسرح الطفل في مصر عام 1983.



السيد راضي

وعرف السيد راضى بأنه مخرج كبير وممثل معروف، حيث قدم الكثير من الأعمال سواء في السينما او الدراما والتي حققت النجاح جماهيريًا ومشاهدة أيضًا، ولكن لم يقتصر عمله على الإخراج والتمثيل فقط، فقد قام بتأليف وكتابة سيناريو لخمس مسلسلات وفيلم، ومن لخال هذا التقرير نوضحهم لقراء ”الخليج 365”



المخرج السيد راضي

قام السيد راضى في بداية رحلة كتابة السيناريو، بتأليف فيلم "إلى من يهمه الأمر"، بطولة نورا، سمير غانم، أبو بكر عزت، نبيلة السيد، نعيمة الصغير، صلاح نظمى، وغيرهم، والفيلم من إخراج عبد الهادى طه.



المخرج الكبير السيد راضي

وقرر بعد ذلك دخول مجال الدراما التليفزيون بعدد 5 مسلسلات قام خلالهم بالتأليف وكتابة القصة والسيناريو منها، "حكيم روحانى حضرتك" عام 1999، "موعد مع الشهرة" عام 2002، "حرب الدخان" عام 2004، "الرقص مع الزهور" عام 2005، "سكة اللى يروح" عام 2007.



السيد راضى

شارك السيد راضي بالتمثيل في العديد من الأفلام السينمائية منها "أبناء الصمت"، "صراع الأحفاد"، "الإنس والجن"، "العبيط"، "فتاة المافيا"، "اغتيال"، "أمهات في المنفى"، كما شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها "الف ليلة وليلة"، "رأفت الهجان"، "الحصان الأسود"، "سلطان الغرام"، و"لا إله إلا الله"، "السيرة الهلالية" ومسلسل "الخطاب الطائر" للتلفزيون الليبي.