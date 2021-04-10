شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وباسل الخياط.. ثنائي جديد فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرا فى حرب أهلية

وتشارك أيضاً في البطولة الفنانة الشابة جميلة عوض وتجسد دور الابنة الأولى ليسرا، وكذلك مايان السيد الذى تقدم دور الابنة الثانية لبطلة العمل، كما تشارك أروى جودة وتجسد شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، وكذلك اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



باسل خياط فى دور يوسف

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



جميلة عوض

يذكر أن يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.



مايان السيد مع يسرا



يسرا