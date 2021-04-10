شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: استنوا حلاوتهم فاكهة رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة سمية الخشاب، جمهورها لشخصيتها في مسلسل " موسى" للنجم محمد رمضان، ونشرت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" استنوا حلاوتهم فاكهة رمضان 2021 ".



سمية الخشاب

وكانت النجمة سمية الخشاب قد نشرت علي حسابها بموقع فيس بوك، أفيش مسلسل "موسى" والذي يحمل صورتها، وتظهر سمية الخشاب بفستان من اللون الأزرق وشعر أحمر، ولاقي البوستر إعجاب متابعيها علي السوشيال ميديا.

ويجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويبحث عن شقيقته والتي تجسدها الفنانة هبة مجدى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم، حيث يتم عرض المسلسل حصريا على قناتى Dmc وDmc دراما فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.