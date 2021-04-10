غادة عبد الرازق تكشف عن حلمها في التمثيل و”تغسيل الموتى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن الدور الذي تتمنى تقديمه، وذلك خلال لقائها ببرنامج “ليلة الخميس” المذاع على قناة mbc مصر، حيث قالت إن الشخصية التي ترى أنها صعبة وتتمنى تقديمها هي شخصية “مُغسلة الموتى”، موضحة أنها فكرت فيها لأنها ترى أنها مهنة صعبة جداً، ومن يعمل بها شخص قوي متماسك، لأنه له حياة خاصة يعود إليها بعد انتهاء عمله ويعيشها بشكل طبيعي وكأنه لم يقم بأي شيء.

وعن النجوم الذين تتمنى العمل معهم قالت إن حلم حياتها أن تعمل مع الفنانة يسرا، ومن أحلامها أيضاً أن تقف أمام الفنان عادل إمام حتى وإذا كان مشهداً واحداً.

وأكدت أن لديها شغفاً دائماً في حياتها، وإذا شعرت في وقت بالإحباط تشاهد أي شيء يزعجها ويضايقها فيعود لها شغفها وحبها للعمل من جديد.

وتقدم غادة عبد الرازق هذا العام مسلسل “لحم غزال” في رمضان 2021، ويشاركها في بطولته شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.