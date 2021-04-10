مذيع “فوكس نيوز”: الأمير هاري ميغان ماركل السبب في وفاة الأمير فيليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف برايان كيلميد مقدم البرامج التلفزيونية في شبكة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بوفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن 99 عاماً.

وقال كيلميد خلال البرنامج الإخباري Fox & Friends: “هناك تقارير تفيد بأن فيليب كان غاضبًا بعد المقابلة وتداعيات المقابلة مع أوبرا وينفري، وبينما كان يحاول التعافي، تدهورت صحته”.

وأضاف: “قال بيرس مورغان في برنامجه الصباحي، جدك (للأمير هاري) في المستشفى، وأنت تعلم أن صحته غير جيدة، فهل هذا هو الوقت الذي يمكنك الظهور في هذه المقابلة”، علماً أن مورغان استقال من برنامجه اليومي الصباحي Good Morning Britain على شاشة قناة ITV التلفزيونية البريطانية بعدما اتهم ماركل والأمير هاري بالكذب في مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

وتابع كيلميد: “من الواضح أن ذلك أضاف إلى إجهاده”.

وفي 16 أذار (مارس) غادر الأمير فيليب المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهراً متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.