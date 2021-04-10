هاني عادل يحتفل بزفافه على الفنانة اللبنانية ديامان أبو عبود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفل الفنان المصري هاني عادل بزفافه على الفنانة اللبنانية ديامان أبو عبود في محافظة شمال سيناء بحفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء والأقارب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لحفل الزفاف الذي سيطرت عليه البهجة والسعادة، خاصة مع رقص الثنائي، والذي لاقى إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور بسبب رومانسية العروس التي ظهرت بفستان أبيض بسيط وطرحة طويلة.

وظهر هاني عادل بزيّ أقرب إلى الكاجول، حيث ارتدى بنطلون جينز أبيض وقميص أبيض وتخلى عن البابيون الشهير المرتبط دائماً بحفل الزفاف واستبدلها بكوفية لونها أحمر واعتمر قبعة بيضاء.

كما انتشر فيديو آخر من حفل الزفاف، ظهر فيه العريس وهو يُقسِم يمين الزفاف، قائلاً: “هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمنى من ربنا إني أسعدك”. وأضاف: “بوعدك إني أحاول على قد ما أقدر طول ما انتي طايرة لفوق مأشدكيش معايا على الأرض وأحاول أخف وأطير معاكي”.

والعروس ديامان أبو عبود فنانة لبنانية فازت عام 2017 بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دورها في فيلم “في سوريا”، وبعدد كبير من الجوائز في مهرجانات عالمية وعربية (“أنغوليم” الفرنسي، القاهرة، السنغال)، كما شاركت في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018 عن فيلم “القضية 23″. قدمت العديد من الأدوار، وعرفها الجمهور المصري من خلال مسلسل “روبي” الذي لعبت فيه دور فتاة ثرية لكنها مصابة بشلل الأطفال. إلى جانب التمثيل تشارك ديامان أبو عبود في لجان تحكيم أهم المهرجانات السينمائية مثل قرطاج والقاهرة ومهرجان الفيلم الفرنكوفوني في نامور في بلجيكا.