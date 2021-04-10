ناصر القصبي يتحدث اللهجة اللبنانية.. فهل أتقنها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن النجم السعودي ناصر القصبي سيظهر في مسلسل “ممنوع التجول” الذي يعرض في رمضان المقبل، بشكل مختلف بحسب ما رأى بعض المتابعين، حيث ظهر القصبي في الفيديو المنشور بشخصية “حلّاق” يتحدث اللهجة اللبنانية. وأعرب متابعيه عن إعجابهم بإتقانه اللهجة اللبنانية.

وأبدى العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي إعجابهم بظهور ناصر القصبي في ثوبه الكوميدي الجديد بعدما ارتدى زي الحلاق وظهر داخل صالون وأمامه أحد زبائنه في مشهد مميز بحسب البعض كونه يجيد أداء عدة لهجات.

وانتقد آخرون الفنان ناصر القصبي، معتبرين إياه لن يقدم جديداً حيث يكرر نفسه في كل مرة يظهر فيها بثوب الكوميديا، وسط استياء من عدم استغلال نجوميته وجماهيريته لتقديم قصص مؤثرة تخدم الفرد والمجتمع كون المشاهد التي ظهرت من وقت لآخر من المسلسل مقتبسة من “سنابات” ظهرت خلال حظر التجول بفترة كورونا في العام الماضي.