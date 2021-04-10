أحمد المالكي يكشف تفاصيل جديد جورج وسوف مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ “سلطان الطرب” جورج وسوف محبيه باستعداده لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “ياه عالزمن”، وهي باللهجة المصرية، تعاون من خلالها مع الشاعر المصري أحمد المالكي والملحن المصري مصطفى شكري، ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وفي هذا السياق كشف شاعر الأغنية أحمد الماكي عن تفاصيل أكثر عن الأغنية وكواليس التحضيرات النهائية لها، وقال إنّه متحمس جداً لهذا العمل الجديد، معرباً عن سعادته بالتعاون مع “أبو وديع”: “سعادتي لا تُوصف بتعاوني مع فنان متميز وله تاريخ كبير مثل جورج وسوف”.

وأضاف المالكي في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”: “هذا التعاون بالتأكيد أعتبره بمثابة فرصة كبيرة لي، وسيشكل فارقاً قوياً في مسيرتي المهنية، ناهيك عن أن الأغنية مختلفة وتحمل طابعاً درامياً حزيناً ولكن تحمل بين طياتها مشاعر وأحاسيس جميلة”.

وتابع: “عرضنا الأغنية على رئيس مجلس إدارة شركة لايف ستايلز ستوديوز الشيخ فهد الزاهد فأعجبته وعرضها بدوره على سلطان الطرب وقام بتسجيلها”.

يذكر أنّ أغنية “ياه عالزمن”، ستبصر النور قريباً على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة عدسة المخرج اللبناني فادي حداد، ومن كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.