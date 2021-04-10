بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على علي ليو يُتوّج بلقب الموسم الأول من برنامج “عراق آيدول” مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد منافسات استمرت 12 أسبوعاً، تُوّج علي ليو بلقب برنامج “عراق آيدول” بموسمه الأول على “MBC العراق”، وبعقد مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” لإنتاج أغنية وفيديو كليب. وكان ليو قد حصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور بعد تحديات نارية خاضها مع مصطفى سمير وحسين فلك. في هذا السياق، أعرب ليو عن سعادته للفوز، شاكراً الجمهور الذي صوت له بكثافة، وأضاف “الحياة كانت بالنسبة لي تحدٍّ منذ الطفولة، فسعيتُ دائماً وراء حلمي وهذا السعي هو أساس النجاح، أدعو كل صاحب موهبة ألاّ يتخلى عن حلمه ويستمر بالسعي حتى يتمكن من تحقيقه”. وختم قائلاً: “أتمنى أن أكون قد مثلت العراق أفضل تمثيل، وأن أتمكن مستقبلاً من تشريف فنّه العريق وتقديمه بأفضل صورة.”

تخلّل الحلقة لوحات غنائية عدّة، قدمها أعضاء لجنة التحكيم حاتم العراقي، ورحمة رياض، وسيف نبيل على المسرح. كما قدّم المتأهلون الثلاثة علي ليو ومصطفى سمير وحسين فلك، ومعهم غسان بريسم ومحمد سجاد، أوبريت “هذولة احنا” الذي أُعدّ خصيصاً للحلقة الختامية، من كلمات كريم العراقي، وألحان علي بدر، وتوزيع داني الحلو.