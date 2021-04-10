كاتبة مسلسل "فليباج" بطلة الجزء الخامس من "إنديانا جونز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تؤدي الممثلة البريطانية وكاتبة مسلسل "فليباج" فيبي والر-بريدج دور البطولة إلى جانب الممثل هاريسون فورد في الجزء المقبل من سلسلة أفلام "إنديانا جونز" المقرر عرضه في صيف 2022.

ويتولى جيمس مانجولد إخراج الفيلم الذي يشكّل الجزء الخامس والأخير من مغامرات عالم الآثار المقدام الذي درج هاريسون فورد (78 عاماً) على تأدية دوره.

وقال مانجولد في بيان إن هذه "المغامرة الجديدة" ستكون ثمرة عمل "فريق الأحلام" الذي يضم "أعظم السينمائيين في كل العصور"، ومنهم ستيفن سبيلبرج الذي كان من المقرر في الأصل أن يتولى إخراج الفيلم، ورئيس "لوكاس فيلم" المنتجة الأمريكية كاثلين كينيدي.

وأضاف أن انضمام فيبي والر-بريدج التي وصفها بأنها "ممثلة مبهرة ذات إبداع لامع"، يجعله يشعر بأنه "محظوظ مثل إنديانا جونز نفسه".

ويتوج دور فيبي والر بريدج (35 عاماً) في "إنديانا جونز" صعودها الملحوظ بعد فوزها بعدد من جوائز "إيمي" عن المسلسل الناجح "فليباج"، وهو اقتباس تلفزيوني من مسرحيتها الفردية التي تمحورت على حياة شابة لندنية عازبة وفاقدة للأوهام.

كذلك شاركت في كتابة مسلسل التجسس "كيلينج إيف" وفي الجزء الـ25 من مغامرات جيمس بوند الذي تأخر بسبب الوباء.

وسبق لفيبي والر-بريدج أن عملت مع استوديوهات "لوكاس فيلم" في فيلم "سولو: إيه ستار وورز ستوري" الذي عُرض عام 2018 وأدت فيه صوت روبوت لاذع.

وطرأ أكثر من تأخير على إنتاج الجزء الخامس من "إنديانا جونز" الذي أُعلِن عنه عام 2016، وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 أكدت "ديزني" التي تتبع "لوكاس فيلم" لها أن هاريسون فورد سيتولى مجدداً الدور الرئيسي في الفيلم.

واعتمر هاريسون فورد قبعة عالم الآثار للمرة الأولى عام 1981 في "رايدرز أوف ذي لوست آرك" تحت إدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ، بعدما كان اشتهر قبلها في دور هان سولو في "ستار وورز" .

وحقق الفيلم نجاحاً عالمياً، وتبعه جزءان آخران نالا نجاحاً مماثلاً هما "إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم" عام 1984 و"إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد" عام 1989، مع الراحل شون كونري في دور والد عالم الآثار.

أما رابع أفلام السلسلة فكان "إنديانا جونز أند ذي كينجدوم أوف ذا كريستل" الذي عرف نجاحاً مالياً، لكنه قوبل ببرود من قبل النقاد وقسم من المعجبين القدامى، فعُرض عام 2008 وتولى بطولته أيضاً هاريسون فورد.