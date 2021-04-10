فيديو: راغب علامة: أمي طلبت مني الغناء على قبرها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن معاناة والديه في تربيته وأشقائه الثمانية وكيف حاول رد الجميل إليهما بعد نجاحه في مجال الفن.

وقال علامة خلال استضافته في الجزء الثاني من برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة (DMC) إنه بسبب ويلات الحرب في لبنان، عانى والداه في تربيته وأشقائه وحاول أن يساعدهما بعد نجاحه في عالم الغناء.



وتابع: "ساعدت والدتي في السفر لأغلب دول العالم، وقمت ببناء منزل لهما ولإخوتي، لكن والدتي رفضت ترك منزلها القديم، كانت حاسة إنها بتموت، وقالت لبنت خالي أنا حاسه إني تعبانة، وبيتي ده علشان العزاء أحسن".





واستذكر راغب علامة وفاة والدته التي لم يمض على فراقها سوى 30 يوما حتى توفي والده أيضا، لأنه لم يصبر على فراقها ولم يصمد أمام الحياة دونها.

وقال: "ماكنش يقدر يعيش الحياة دونها، قدر ربنا".

وأشار راغب علامة إلى جانب الأحلام وتصديق الرؤى، وقال: "إن والدتي وبعد وفاتها ما زالت ترسل لي الرسائل مع أصدقائي وإخوتي بشكل دائم عبر الأحلام والرؤى، أنا بصدق الأحلام لأن ماما بتبعتلي رسائل".





ولفت إلى أن "إحدى صديقاته قالت له إنها حلمت بوالدته وهي تطلب منه غناء أغنية تحبها هي، فتوجه إلى قبر والدته وقام بالغناء لها".

وأشار إلى أن والده كان مريضا بالسرطان في أغلب أعضاء جسده، وقال: "إن الطبيب كان يتوقع وفاته في غضون أيام معدودة".

وقبل وفاته سعى راغب لتخفيف ألم والده قدر الإمكان عبر الغناء له وهو على فراش الموت، وقال: "كان فرحان وأنا بغنيله، كنت حابب أعمله حاجة بيحبها قبل ما يتوفى، وكنا عارفين أنه مفيش أمل وبقدر الزعل على الفراق كنا بنتمنى له الراحة".