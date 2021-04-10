شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة خالد النبوي تؤكد تحسن حالته الصحية ونقله لغرفة عادية بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوي، أن الحالة الصحية لزوجها فى تحسن مستمر، وأنه تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، طالبة من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يعود معاف إلى بيته فى أسرع وقت.

وكتبت منى المغربي، عبر حسابها على فيس بوك: "صباح الخير، حبة أطمنكم إن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعاوتكم يرجع البيت فى أسرع وقت".





وكانت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، قالت إنها اطمأنت على الفنان خالد النبوي من إدارة المستشفى، وهو الآن خارج العناية المركزة، مستطردة: بعتبره ابنى وهو يعتبرنى والدته.

وأضافت النائبة فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين: "عيطت على خالد النبوي زى الأطفال، لأنه غالى عليا وعلينا كلنا".

وتابعت الشوباشى: "علاقتى بخالد النبوى ممتدة منذ التسعينيات ومن وقتها ولم تنقطع حتى الآن"، مشيدة بشخصيته الخلوقة والمهذبة والمثقفة.

من جانب آخر، كانت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، طمأنت الجمهور على الحالة الصحية للنجم خالد النبوى، حيث قالت لـ"الخليج 365" إن النجم أصيب بفيروس كورونا وأنه محجوز فى أحد المستشفيات وحالته الصحية فى تحسن مستمر.