شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: طول ما مصر بخير الوطن العربى بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم وليد توفيق، في لقاء خاص مع الزميل علي الكشوطي من خلال تليفزيون ”الخليج 365”، إن الأغنية التي قدمها بعد انطلاق موكب المومياوات جاءت تعبيرًا عن الفرحة لمصر، مؤكدًا أن مصر هي بلده الثاني وطول ما مصر بخير الوطن العربي بخير.

وأضاف وليد توفيق أنه وزوجته جورجينا رزق يحبان مصر جدًا، وأن الأعمال التي قدمها في مصر شكلت له قاعدة جماهيرية كبيرة ليس في مصر فقط وإنما في الوطن العربي بالكامل.

واحتفل أمس الخميس، النجم وليد توفيق بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 8 أبريل، وهو النجم الذي اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية خاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى.

سافر وليد توفيق من بيروت بصحبة أسرته إلى سوريا، بسبب الحرب الأهلية التى اندلعت فى لبنان عام 1975، وقابل فريد شوقى هناك فى دمشق أثناء تصويره أحد أفلامه، الذى بدوره طلب من صاحب الفندق الذى كان يقيم فيه وقتها، وقام وليد توفيق بالغناء فى قاعة الحفلات ، وبعدها طلب منه الراحل عمر خورشيد أن يحضر للقاهرة للعمل فيها ولبى الدعوة وقتها، وتقاضى أول أجرعن مشاركته بأحد الأفلام 300 جنيه.

شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي انا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد و فيلم من يطفئ النار مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان.

ومن أشهر أغانيه "أبوكي مين يا صبية، بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، واه واه، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال".