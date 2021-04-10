زوجة خالد النبوي تكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منى المغربي عن آخر تطورات حالة زوجها الفنان خالد النبوي الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتبت منى مطمئنة الجمهور على حالته، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "صباح الخير، حابة اطمنكو إن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعاوتكو يرجع البيت في اسرع وقت".

كانت منى المغربي، أثارت جدلًا واسعًا بعدما طالبت جمهوره بالدعاء له، مشيرة أنه يعاني من وعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكتبت "منى"، عبر "فيسبوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتفاعل العديد من محبي النبوي مع منشور زوجته، وتساءل الكثيرون عن سبب وعكته الصحية وتفاصيلها ولكنها لم تُجب.

من ناحية أخرى، خالد النبوي خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية، ببطولته للفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، والمعروف باسم "حضارة مصر".