غادة عبد الرازق تثير الجدل في فيديو جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق، الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت غادة، مقطع فيديو، ظهرت خلاله بشكل مختلف تماما مع تغير كبير في ملامحها، مع وضع إيموجي قلب.

وأبدى الكثيرون من متابعي "غادة" دهشتهم من "النيولوك"، ومن بين التعليقات التي تلقتها: "الأول أحلى كتير، قلبتي علي الحجار كده ليه، عملية الفك مو ناجحة نصيحة ارجعي مثل ما كنتي، يخربيت الفلاتر، رعب والله" وغيرها.

وكانت غادة عبد الرازق أثارت الجدل أيضا مؤخرا بسبب مقطع فيديو نشرته عبر "إنستجرام"، ظهرت خلاله بشكل مختلف تماما.

ومن جانب آخر؛ تنتظر غادة عبد الرازق عرض مسلسلها الجديد "لحم غزال" خلال موسم دراما رمضان 2021.

المسلسل يشارك في بطولته النجوم شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد خليل ووفاء عامر وغيرهم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في بيئة شعبية حول فتاة تواجه العديد من المشاكل والخلافات خاصةً بعدما تصبح من الأثرياء.