هذه الدولة ستدفع مالاً لكل سائح إذا قرر البقاء ثلاثة أيام

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 10:16 صباحاً - مع استئناف الرحلات الجوية ودخول فصل الصيف،تسعى العديد من الدول لاجتذاب السياح على أمل المساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي تأثر بوباء كورونا .

بهدف إعادة الحياة لقطاع السياحة في البلاد، تخطط مالطا لتقديم 200 يورو (238.10 دولار) لكل سائح قرر البقاء ثلاثة أيام على الأقل في الجزيرة المتوسطية هذا الصيف.

وأعلن وزير السياحة كلايتون بارتولو، الجمعة، عن الخطة، وقال إنه مع توقع رفع معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا، فإن السياح الذين يحجزون عطلات صيفية مباشرة من خلال الفنادق المحلية سوف يتلقون المنحة.

وتظهر بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن قطاع السياحة يمثل بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 27 في المئة من اقتصاد البلاد، ولكن القطاع تأثر بوباء فيروس كورونا.

وجذبت البلاد أكثر من 2.7 مليون زائر أجنبي في عام 2019، لكن الأرقام انخفضت بأكثر من 80٪ منذ ظهور الفيروس في مارس 2020.

وقال بارتولو إن السياح الذين سيحجزون للإقامة في فندق خمس نجوم سيحصلون على 100 يورو من هيئة السياحة في مالطا تقابل بمبلغ 200 يورو من الفندق.

وسيحصل الذين يختارون فندقا من فئة أربع نجوم على ما مجموعه 150 يورو، وسيحصل الذين يحجزون فندقا من فئة ثلاث نجوم على 100 يورو.

وترتفع المنحة بنسبة 10٪ عندما يتم الحجز في الفنادق في جزيرة غوزو المالطية الصغيرة، على بعد ثلاثة كيلومترات من شمال البر الرئيسي.

وتهدف الخطة إلى وضع فنادق مالطا في وضع تنافسي مع استئناف السياحة الدولية، وفق المسؤول.

ومن المتوقع أن يستفيد من الخطة نحو 000 35 زائر.

وبلغت مالطا أعلى معدل تطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي بعدما تمكنت من تلقيح 42 في المئة من البالغين بجرعة واحدة على الأقل.

وسجلت البلاد تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث انخفض معدل الحالات الإيجابية إلى 2.6 في المئة، وتحث الحكومة الاتحاد الأوروبي على إدخال جوازات سفر اللقاح لتسهيل السفر.

وكشف بارتولو أنه أجرى أيضا محادثات لتشجيع السفر بين مالطا وبريطانيا التي يمثل سكانها ثلث السياح في المستعمرة البريطانية السابقة.