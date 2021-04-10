فيديو.. إنقاذ طفلة فلسطينية مختنقة ووالدها يقبّل أقدام الطبيب

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

أنقذت العناية الإلهية طفلة فلسطينية من الموت، تحملها والدتها بين أحضاناها ووالدها ينادي بأعلى صوته “ماتت ماتت مخنوقة” .

وتداولت حساباتمواقع التواصل الاجتماعي ، السبت، مقطع فيديو يظهر طفلة فلسطينية مختنقة برفقة والديها المذعورين، خلال لحظة إنقاذها على ما يبدو في مركز صحي محلي.

ووفقا لموقع “وكالة سوا الإخبارية” المحلي، فإن الحادثة وقعت في بلدة قباطية، بالقرب من مدينة جنين الفلسطينية.

وبحسب الموقع، فقد تم إنقاذ الطفلة بعد أخذها إلى طبيب يدعى مجاهد نزال، في وقت متأخر من الليل.

وكان نزال قد وضح عبر حسابه على فيسبوك أن والد الطفلة أتى إليه مذعورا، وكان يصرخ بأن طفلته “ماتت ماتت مخنوقة”، وأن “البنت ما بتتحرك”.

وأشار الطبيب إلى أن الطفلة عمرها سنة وأربعة أشهر.

ويظهر والد الطفلة ووالدتها في الفيديو في حالة ذعر شديد، بينما يحاول الطبيب إنقاذ الصغيرة بين يديه.

وعبر هذا المغرد عن سعادته بإنقاذ الطفلة.

وعلق أحدهم على الفيديو قائلا، إنه “حسب رواية الدكتور المفروض انه كان في البيت لكن من شدة التعب نام في العيادة وكانت الساعة الثانية فجرا”.