شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ورحيل نوال أبو الفتوح بعد رحلة طويلة مع السرطان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاء القدر أن يكون العاشر من أبريل هو اليوم الذى تجتمع به ذكرى ميلاد ووفاة، نوال أبو الفتوح التى ولدت فى العاشر من أبريل عام 1940 وتوفيت بنفس اليوم من عام 2007 بعد رحلة طويلة مع السرطان.

نوال أبو الفتوح الموهوبة التي احترفت التمثيل بعد أن اكتشفها عبد المنعم مدبولى وقدمها فى مسرحية "المفتش العام" ودخلت عالم السينما بفيلم "عريس لأختى".

وتوالت بعدها أدوارها وأعمالها وتميزت فى تقديم شخصية البنت الشقية اللعوب بشكل كوميدى خفيف ومن أشهر أعمالها (جلفدان هانم)، (الزوجة 13)، "هى والشياطين"، "الشموع السوداء"، "30 يوم في السجن"، "الشياطين الثلاثة"، "لصوص لكن ظرفاء"، "رسالة من امرأة مجهولة".

لكن أشهر أدوارها في الشر كان مسلسل "الشهد والدموع" الذي حقق لها شهرة واسعة في شخصية زوجة الفنان يوسف شعبان التي تحرضه علي أولاد أخوه والملاحظ في مسيرتها أن هناك فارقا واضحا بين الشخصيات التي جسدتها في بداية حياتها، والتي تعتمد على الرومانسية أو الإغراء وبين أدوارها التي جسدتها بعد عودتها إلى الشاشة من الاعتزال المؤقت لمدة 5 سنوات، فقد تخصصت في أدوار الشر وتجسيد بعض الشخصيات الدينية والتاريخية.

رحلت نوال أبو الفتوح بعد صراع مع مرض السرطان لمدة 5 سنوات بعد أن اكتشفته في مرحلة متأخرة ورفضت المساعدة من الفنان عادل إمام في مرضها بعد أن خصص أيراد أحد مسرحياته لمشاركتها في عالجها كما رفضت أيضا العلاج علي نفقة الدولة.