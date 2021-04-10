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أحمد مكى يتحدى نفسه فى "الاختيار 2" ويغير جلده الفنى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شخصية جديدة يقدمها النجم أحمد مكى بعدما قرر اقتحام عالم الدراما والأكشن هذا العام، بالمشاركة فى بطولة مسلسل "الاختيار 2" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث ظهر مكى فى تريللر "الاختيار 2" بشخصية ضابط شرطة وخطف الأنظار بعدد من المشاهد القتالية، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020.

 

 

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ومنذ ظهور أحمد مكى الأول فى شخصية "أتش دبور" خلال الست كوم الشهير "تامر وشوقية" عام 2006، وهى الشخصية التى أعاد تقديمها فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع النجم الكبير عادل إمام، حتى وصل بها إلى البطولة فى فيلم "اتش دبور" عام 2008 وانطلق بعدها فى عالم الكوميديا من خلال أفلام "طير انت" و"لا تراجع ولا استسلام" وفى الدراما قدم سلسلة "الكبير أوى" بأجزائه الخمسة وتحقيقه نجاحاً كبيراً.

 

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لكن مكى هذا العام قرر التحدى والابتعاد عن الكوميديا فى "الاختيار 2" وسط ترقب كبير من الجمهور الذى يريد مشاهدته فى هذا الدور، ومشاهدة العمل بالكامل خاصة بعد تحقيق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا على جميع المستويات.

 

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مسلسل "الاختيار 2" يعرض على ON وON دراما، سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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