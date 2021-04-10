محمد الفلاح - أصالة تخرج عن صمتها وترد على أنباء الزواج من برلماني مصري

السبت 10 أبريل 2021

خرجت الفنانة السورية أصالة عن صمتها بعد انتشار أنباء عن زواجها من النائب البرلماني المصري أحمد عبدالمجيد.



وكتبت أصالة عبر حسابها في إنستجرام: "لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله".

وأضافت: "وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه".

وتابعت: "ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألمّ.. عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين يا ربّ العالمين".

وكان الفنان اللبناني جو رعد أكد خبر زواج أصالة قائلاً عبر حسابه في "تويتر": "أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة".