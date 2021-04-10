شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى للفنانة فاطمة محمد على ضمن برنامج "هل هلالك" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة فاطمة محمد علي فى البرنامج الفني لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال الذي اختار له عنوانًا "هل هلالك".

حفل الفنانة فاطمة محمد علي يوم 7 رمضان وستمتعنا فيه بأغاني الشهر الكريم التي تغني بها كبار عظماء الطرب منهم محمد عبد المطلب وعبد العزيز محمود والثلاثي المرح، بجانب أغاني أخرى لنجوم الطرب الأصيل، وأغاني أخرى لمصر وسيبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف مساء بساحة مسرح الهناجر .

الفنانة فاطمة محمد علي صوت مصري أصيل تشارك في الكثير من الحفلات الوطنية، كما أنها ممثلة موهوبة حصلت من قبل علي جوائز في التمثيل كأفضلممثلة بالمهرجان القومي للمسرح المصري وشاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "الاختيار"، كما قدمت دور صعيدية في مسلسل "بنت القبايل" أمام حنان مطاوع وإخراج حسني صالح .

فاطمة محمد علي كانت عضوة في لجنة الاختيار لمسابقة ”الخليج 365” لاختيار فريق مسرحي بمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير، كما أنها مؤخرًا قد انهت عروض مسرحيتها "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم والتي تم عرضها في بيت السحيمي