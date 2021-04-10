لهذا السبب.. ياسمين صبري تنفي امتلاكها لحساب على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفت الفنانة ياسمين صبري، امتلاكها لأي حساب على موقع "فيسبوك".

وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع "تويتر": "لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك.. ده حساب مزور.. وأنا هقفله".

وكانت ياسمين صبري تعرضت للسخرية من قِبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التشكيل اللغوي الخاطئ لاسم حسابها على "فيسبوك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎ وغيرهم.

المسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.