رقص وغناء.. 5 لقطات من حفل زفاف هاني عادل ودياموند عبود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان هاني عادل بزفافه على الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود، وذلك في أحد فنادق مدينة دهب، يوم الجمعة.

وتداول رواد موقع "إنستجرام" عدة لقطات من الحفل، بينها مقطع يظهر فيه الثنائي وهما يرقصان، وآخر وهو يغني لها أغنية "يا حلو يا مسليني" لصباح فخري، وأيضا أغنية "أنتيكا" لفرقة "وسط البلد" وغيرها.

دياموند بو عبود ممثلة لبنانية، ومن أعمالها مسرحية "شيء غريب"، ومسلسلات منها: "السجينة، بنت الشهبندر، روبي"، وأفلام منها: "دخان بلا نار، وينن، في سوريا، وقضية رقم 23".

وسبق أن شاركت دياموند بو عبود مع هاني عادل في مسلسل "السهام المارقة" عام 2018.

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ" عام 2020، مع النجوم: أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.