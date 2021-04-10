شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحاور تامر حبيب فى ماستر كلاس افتراضى بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان مالمو للسينما العربية اليوم السبت ماستر كلاس مع السينماريست المصري تامر حبيب، حيث يقدم تامر أفضل الأساليب والحيل التي تعكس القصص الخيالية على الشاشة، وتحاور النجمة منى زكي تامر حبيب في الماستر كلاس الافتراضي الذي يعقد أونلاين خاصة أنها شاركت بنفسها في بعض الأعمال الناجحة والأكثر شعبية لحبيب.

انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية، الأسبوع الماضي وذلك خلال حفل أقيم في مبنى بلدية مالمو "رادهوسيت" وسط تدابير صحية وإجراءات احترازية مشددة، مع مشاركة إلكترونية واسعة.

واقتصرت وقائع الحفل على إقامة سجادة حمراء داخل المبنى أعقبها الكلمات الرسمية التي افتتحتها عمدة مدينة مالمو كارينا نيلسون بالترحيب بالمشاركين، مؤكدة على ما يعبر عنه المهرجان من وجه المدينة الشابة التي تجمع 350 ألف من السكان أغلبهم دون سن الـ45، فهي مدينة فتية متعددة الثقافات، منفتحة على التجارب المفعمة بالحيوية كمهرجان مالمو للسينما العربية

وشهد الحفل الافتتاح عرض فيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية في القاعات الثلاثة لسينما بانورا بحضور ثمانية أفراد فقط في كل قاعة، وإقامة مناقشة إلكترونية مع أبطال العمل يحيى مهايني وديا ليان وسعد لوستان ومارك دي باندا، أدارها الناقد المصري أحمد شوقي، وهو الفيلم المرشح لحائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.