شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محارب يقدم شخصية "أورمة" فى مسلسل "موسى" لمحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد محارب وشهرته "دوجلاس" في مسلسل "موسى" المشارك في الموسم الدرامي لشهر رمضان من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان .

وقال أحمد محارب لـ"الخليج 365" إنه يقدم شخصية تدعي "أورمة" وأغلب مشاهده وظهوره بالمسلسل ستكون مع الفنان سيد رجب ومحمد رمضان في حوالي 10 حلقات بالعمل .

وأوضح محارب أنها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها مع شركة سينرجي ولكنه قبل الموسم الرمضاني قدم مسلسل "جمال الحريم" الذي لاقي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وحقق لي شهرة ورد فعل كبير مع الناس وهناك تفكير كبير في تقديم جزء ثانٍ .

مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان سيعرض على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة التاسعة مساء أو العاشرة مساء على أن يعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما، وفقًا لما هو متبع خلال السنوات الماضية فى أعمال محمد رمضان على الشاشة نفسها التى يتواجد عليها للعام الرابع، المقرر أن يعرض خلال الشهر المبارك.

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.