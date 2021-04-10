من هو الأمير فيليب زوج الملكة الراحل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، اليوم، «بحزن عميق» عن وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا، وهو الذي كان «قوتها ومرشدها» طوال زواجهما الذي دام 74 عامًا.

مولده وحياته

الأمير فيليب، وُلد بصفته فيليب أمير اليونان والدنمارك، في 10 يونيو 1921، وهو أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية باعتباره زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وُلد فيليب في العائلتين المالكتين اليونانية والدنماركية، وُلد في اليونان، لكن عائلته نُفيت من البلاد وهو ما يزال رضيعًا، بعد أن تلقى تعليمه في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، انضم إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939 في عمر 18.

منذ يوليو 1939، بدأ بالتراسل مع الأميرة إليزابيث التي كانت في 13 من عمرها، والتي التقاها للمرة الأولى في عام 1934، وفي إبان الحرب العالمة الثانية، أدى خدمته بامتياز في أسطولي البحر المتوسط والمحيط الهادئ.

بعد الحرب، سمح الملك جورج السادس لفيليب بالزواج من إليزابيث. قبل الإعلان الرسمي عن خطوبتهما في يوليو من عام 1947، تخلى عن ألقابه ومسمّياته اليونانية والدنماركية وصار مواطنًا بريطانيًا مُجنسًا، واتخذ اسم عائلة أجداده لأمه وهو ماونتباتن.

تزوج من إليزابيث في 20 نوفمبر 1947. قبل حفل الزفاف مباشرة، منحه الملك جورج السادس مسمّى صاحب السمو الملكي ونصّبه دوق إدنبرة وإيرل ماريونيت وبارون غرينويتش.

ترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نُصبت إليزابيث ملكة في عام 1952 بعد أن بلغ رتبة آمرٍ، ونُصب أميرًا بريطانيًا في عام 1957.

أيامه الأخيرة

وقضى دوق أدنبره أيامه الأخيرة في قلعة وندسور مع زوجته، بعد أن أقام 28 ليلة في المستشفى في منتصف فبراير الماضي، بعد إصابته بعدوى ومرض في القلب يعاني منه منذ فترة.

أعلنت الملكة وفاة زوجها ظهر اليوم، وقال قصر باكنغهام في بيان: «ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة».

وأضاف بيان القصر: «توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور، سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، العائلة المالكة تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم في الحداد على خسارته».

دفعت وفاته بريطانيا والعائلة المالكة إلى إعلان حداد، للرجل الذي أفنى عمره في خدمة بريطانيا، وخدمة زوجته إليزابيث الملكة التي عشقته منذ مراهقتها، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كلمات الملكة

هذا وكانت الملكة قد قالت في مأدبة تكريم زفافها من الأمير فيليب عام 1997: «لقد كان، بكل بساطة، مصدر قوتي وبقيت طوال هذه السنوات. أنا وعائلته بأكملها، والعديد من البلدان الأخرى، مدينون له بدين أكبر مما كان عليه. من أي وقت مضى».

وأضافت الملكة: «في كثير من الأحيان ، أخشى أن الأمير فيليب كان عليه أن يستمع إلي وأنا أتحدث.. كثيرًا ما ناقشنا حديثي المقصود مسبقًا، وكما ستتخيل، فقد عبر عن آرائه بطريقة صريحة».

رد الدوق على زوجته: «أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه هو أن التسامح هو المكون الأساسي الوحيد في أي زواج سعيد. يمكنك أن تأخذها مني، فالملكة تتمتع بجودة التسامح بكثرة».

كان الدوق أكبر مصدر لدعم الملكة، وصديقها المقرب والرجل الذي اعتمدت عليه قبل كل شيء آخر.

حتى وفاته، كان فيليب هو أطول رفيق خدمة في تاريخ بريطانيا وأقدم شريك للملك الحاكم، والذي على الرغم من اعتلال صحته شارك في أول مشاركة ملكية لها في عام 2021 الأسبوع الماضي.

كان دور فيليب مدى الحياة هو التأكد من أنه لم يخذل الملكة أبدًا، وأن زواجهما الطويل الأمد كان أحد أفضل العلاقات المعروفة في العالم.

عكست إليزابيث حبهما في خطاب اليوبيل الماسي أمام البرلمان في عام 2012، فقالت: «خلال هذه السنوات بصفتي ملكة، كان دعم عائلتي، عبر الأجيال، بعيدًا عن القياس. أعتقد أن الأمير فيليب معروف برفض المجاملات من أي نوع. لكنه كان طوال الوقت قوة ودليلًا دائمين».

حياته بعد التقاعد

بعد تقاعده من الحياة العامة في أغسطس 2017، ظل بعيدًا عن الأنظار، وأمضى دوق إدنبرة معظم وقته في وندسور، وفي وود فارم، وهو سكن صغير في ملكية ساندرينجهام الخاصة بالملكة، حيث قرأ ورسم الألوان المائية وكتب الرسائل مع زيارات عرضية إلى لندن.

وفي الأشهر الأخيرة، عاش الزوجان معًا في جائحة فيروس كورونا، في ساندرينجهام في نورفولك، خلال عطلة صيفية في بالمورال إستيت في اسكتلندا، وأخيرًا في قلعة وندسور اعتبارًا من أكتوبر 2020.

تلقى الزوجان لقاحات فيروس كورونا معًا في وندسور في يناير، وسرعان ما تم استبعاد الفيروس كسبب لدخوله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن في 16 فبراير.

كان قصر باكنغهام قد قال في البداية إنه إجراء احترازي لأن الدوق كان يشعر بتوعك، وقال حفيده الأمير ويليام بعد أسبوع من العلاج إنه «بخير لكن الأطباء يراقبونه».

وكشف القصر بعد ذلك أن الدوق كان يعالج من «عدوى».

لكن المخاوف ازدادت عندما تم نقل فيليب إلى مستشفى NHS في سانت بارثولوميو في وسط لندن بعد مكوثه أسبوعين في مركز الملك إدوارد السابع الخاص، حيث قال القصر إنه سيخضع للاختبار والمراقبة لحالة قلبية موجودة مسبقًا.

ثم خضع لعملية جراحية في القلب ونُقل مرة أخرى إلى الملك إدوارد السابع، قبل أن يغادر في النهاية في 16 مارس ويعود إلى قلعة وندسور بالسيارة بعد 28 يومًا في المستشفى، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تدهور صحته

على الرغم من أن فيليب كان يتمتع بصحة جيدة بشكل ملحوظ في التسعينيات من عمره، إلا أنه عانى من اعتلال صحته في السنوات الأخيرة وقضى عيد الميلاد عام 2011 في المستشفى عندما كان بحاجة إلى دعامة للقلب، كان هذا أول عيد ميلاد يقضيه هو والملكة منفصلين منذ زواجهما.

كانت تلك المخاوف الصحية المتزايدة هي التي دفعته إلى التراجع عن واجباته الملكية في عام 2017، وقد أجرى آخر مشاركة من بين 22219 مشاركة عامة منذ اعتلاء الملكة العرش في عام 1952 من خلال لقاء مشاة البحرية الملكية في قصر باكنغهام.

على الرغم من أنه نادرًا ما ظهر علنًا بعد تقاعده الرسمي، تم تصوير فيليب وهو يقف بجانب الملكة في حفل الزفاف الخاص للأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موزي في وندسور في يوليو 2020.

وشملت المظاهر الأخرى حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في مايو 2018، والأميرة يوجيني وجاك بروكس بنك في أكتوبر 2018، وكلاهما في قلعة وندسور.

كما ظهر في حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور، التي كان والدها ابن عم الملكة الأمير مايكل من كينت، إلى توماس كينغستون في مايو 2019 ، وسلم دوره رسميًا بصفته العقيد العام لفوج المشاة ذا بنادق إلى الدوقة. كورنوال في قلعة وندسور في يوليو 2020.