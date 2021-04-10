فن ومشاهير

أندريا بوتشيلي يتألق للمرّة الثالثة في العلا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أحيا مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، أمس الخميس، حفلاً غنائياً في العلا (شمال غربي ) للمرة الثالثة.

مسرح الحفل كان في موقع الحِجْر الأثري بمحافظة العلا. وهذا المسرح شيده الأنباط في مملكة دادان قبل نحو 3000 عام، وهو أول موقع سعودي يصنفه اليونسكو في قائمته للتراث العالمي.

ويأتي حفل بوتشيلي بعد يوم من إطلاق الأمير  للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

يذكر أن بوتشيلي أقام حفلين في العلا في السابق، في مسرح المرايا المجاور للمنطقة الأثرية.

واقتصر حضور حفل الخميس على 300 شخص فقط بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في السعودية للوقاية من .

وكان الفنان الإيطالي الستيني الكفيف محاطاً بفرقته الموسيقية في الهواء الطلق بين الجبال والنقوش الأثرية وأضواء خافتة.

ودعا بوتشيلي ابنته للغناء معه، ومجموعة من الموسيقيين من فرقة “الفيلهارمونية” العربية، وفنانين آخرين أمثال لورين ألريد، وابنه ماتيو بوتشيلي، والسوبرانو فرانشيسكا مايونتشي، مع الموسيقي يوجين كون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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