أندريا بوتشيلي يتألق للمرّة الثالثة في العلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أحيا مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، أمس الخميس، حفلاً غنائياً في العلا (شمال غربي السعودية) للمرة الثالثة.

مسرح الحفل كان في موقع الحِجْر الأثري بمحافظة العلا. وهذا المسرح شيده الأنباط في مملكة دادان قبل نحو 3000 عام، وهو أول موقع سعودي يصنفه اليونسكو في قائمته للتراث العالمي.

ويأتي حفل بوتشيلي بعد يوم من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

يذكر أن بوتشيلي أقام حفلين في العلا في السابق، في مسرح المرايا المجاور للمنطقة الأثرية.

واقتصر حضور حفل الخميس على 300 شخص فقط بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في السعودية للوقاية من كورونا.

وكان الفنان الإيطالي الستيني الكفيف محاطاً بفرقته الموسيقية في الهواء الطلق بين الجبال والنقوش الأثرية وأضواء خافتة.

ودعا بوتشيلي ابنته للغناء معه، ومجموعة من الموسيقيين من فرقة “الفيلهارمونية” العربية، وفنانين آخرين أمثال لورين ألريد، وابنه ماتيو بوتشيلي، والسوبرانو فرانشيسكا مايونتشي، مع الموسيقي يوجين كون.