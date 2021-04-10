شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تحذر من حساب مزيف يحمل اسمها عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الفنانة ياسمين صبرى، من حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع التواصل فيس بوك، ويستغل الكثير من صورها ومنشوراتها لخداع الجمهور والمتابعين، حيث كانت أخر منشوراته منذ دقائق لصورة لها فى أوروبا.

وحرصت ياسمين صبرى على توعيه متابعيها وجمهورها، من الحساب المزيف الذى يمتلك 2.7 مليون متابع، وكتبت على حسابها عبر تويتر الموثق "لا يوجد لدى حسابات على فيس بوك، ده حساب مزور، وانا هقفله".



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