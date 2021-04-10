شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: أتمنى تقديم شخصية طه حسين وكنت هموت فى "البحار مندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد العزيز، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، إن بدايتى كانت قوية جدا فى السينما مع فيلمى عودة بونابرت وحالة تلبس، والعديد من الاعمال الكبيرة، ثم جاءت أفلام مقاولات كثيرة فبعدت عن السينما لفترة، واتجهت إلى الدراما.

وجه الفنان أحمد عبد العزيز تحية شكر وتقدير إلى المخرج مجدى أبو عميرة، وتمنى أن يعمل مع المخرج محمد فاضل.

وعن شخصية الرئيس أنور السادات قال: شخصية عظيمة وأنا قدمتها فى فيلم حكمت فهمى فى منتصف العشرينات من عمرى، وأتمنى تقديم شخصية دكتور طه حسين وهى شخصية ثرية، وبها كم من التحديات الكبيرة ورحلة كفاح غير طبيعية.



عمرو الليثى وأحمد عبد العزيز

وأضاف أحمد عبد العزيز، كنت بصور فيلم الطوق والإسورة، وطلبني المخرج صلاح أبو سيف فى فيلم البداية وحزنت جدا لعدم شغلى معه، وعندما كنت أقدم مسلسل الوسية طلبني أيضا فى فيلم المواطن مصرى.

وتابع قلت له أنا حظى مش كويس وهذا من أصعب المواقف فى حياتى المهنية أنني لم أستطع أن أعمل مع صلاح أبو سيف.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، إن مشهد بيع بعض أثاث شقته فى الإسكندرية كان صعبا عليه، وهو من تأليف صحفى وكنت بحكى معه عن تلك الواقعة، ولكن تم تناول الموضوع على غير الحقيقة.

وأضاف أننى فى حياتى مريت بالتأكيد بالعديد من الأزمات، وهذا شىء طبيعى وأحيانا أعمل وأحيانا لا وهذا أمر طبيعى يمر بها نجوم الفن.

وتابع أحمد عبد العزيز، وهناك أحداث صعبة لعدد من النجوم رحلوا ومروا بظروف مادية صعبة، وضرب مثلا بأنه فى أحد المرات كان مفلسا ولا يوجد أى أموال معه، وكان عندى دورق زجاج فى البيت كنت أضع العملات النقدية الصغيرة واحتاجتها فى وقت أزمة.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز إنه عاش لحظات صعبة لوفاة والده، وكانت فترة صعبة على أسرتى وعلى والدتى.

وأضاف عبد العزيز، أن أصعب مشهد حدث لى أثناء تصوير أحد مشاهدى كان بمسلسل البحار مندى، كان فى البحر، وكنت راكب فلوكة صغيرة وقامت أمواج ورياح شديدة.



الفنان احمد عبدالعزيز

وأضاف عانيت جدا أثناء تمثيل هذا المشهد، وفى النهاية قام المخرج هانى لاشين بعمل مونتاج للمشهد، وكان مؤلما أكثر، وقلت له أنا مت اثناء تصوير المشهد.

وقال الفنان توفيق عبد الحميد، أثناء حلول أحمد عبد العزيز ضيفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أحمد عبد العزيز جارى وصديقى ورحلة كفاح مشتركة بيننا، وليس صديقا فقط، ولكنه أستاذ بالنسبة لى وأعطانى من خبراته الكثير.

وطلب توفيق عبد الحميد من أحمد عبد العزيز أن تكون له مسرحية من إخراجه على الأقل فى المسرح القومى.

وأشار إلى أنه موهوب جدا وأنه مخرج ممتاز وأن التمثيل سرقه من الإخراج، وهو فنان شامل وموهب ولديه كفاءة عالية، وأتمنى أن يقوم بإخراج مسرحية، ويقدم عملا فنيا، وتكون له بصمة قوية فى المسرح القومى.