شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية زيارة ستيفن سيجال لمصر قبل عامين وماذا قال عن الهرم الأكبر فى عيد ميلاده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم نجم أفلام الأكشن ستيفن سيجال بعيد ميلاده الـ69 حيث يعتبر واحدًا من أهم ممثلي الأفلام التي تعتمد على نوعية مشاهد القتال والحركة بأفلامه حتى صار من ممثلي الأكشن المعروفين على مستوى العالم من خلال مدرسة خاصة به اعتمد فيها على مشاهد قتالية قوية للغاية.

وبعيدًا عن مسيرة ستيفان سيجال الفنية الهائلة نسلط الضوء بالتزامن مع عيد ميلاده على حكاية زيارته لمصر قبل عامين وتحديدًا في عام 2019، حيث حرص وقتها على التقاط الصور التذكارية أمام الهرم أكبر بصحبة زوجته آنذاك كما وعد بتكرار الزيارة مثلما يظهر خلال السطور التالية.



زيارة ستيفن سيجال قبل سنتين

ووفقاً لما نشرته وزارة الآثار المصرية، وقتها عبر موقع "فيس بوك"، ذكرت أن مدير عام منطقة آثار الهرم رافق الثنائي في جولة داخل هذه المنطقة الأثرية، التي أثارت إعجاب الممثل العالمي إلى حد كبير.



ستيفن سيجال وزوجته

وبعد التقاط الثنائي صورًا تذكارية أمام الهرم الأكبر، وصف ستيفن سيجال عملية بناء هذا الصرح الأثري بـ"الإعجاز البشري"، كما وعد الثنائي بتكرار زيارتهما مرة أخرى كلما سنحت له الفرصة، مؤكداً أيضاً أنه سيأتى إلى مصر مع افتتاح المتحف المصرى الكبير بعدما استمتع بتلك الزيارة.

وبخصوص أبرز الأماكن الذى زارها سيجال فكان الهرم الأكبر بالإضافة إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبو الهول.

ستيفن سيجال وزوجته