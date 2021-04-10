شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: لا أغضب من كوميكس ملك الأفورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن شخصية يوسف عباس الضو فى مسلسل "المال والبنون" حققت نجاحا كبيرا، وهو يمثل الشاب المصرى الذى يحمل القيم والمبادئ، وورث ثقافته من أبيه، وهو من أسرة مصرية لها طباع مميزة وسمات مصرية أصيلة.

وأضاف عبد العزيز، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، وفى مسلسل سوق العصر شخصية منصور المغازى صعبة جدا؛ لأن الأحداث تبدأ بحريق القاهرة، وهذا الحريق يمثل حريقا فى قلب منصور المغازى على بلده وما يحدث بها، ويصطدم بشخصيات قوية ومختلفة ومشاهد درامية ثرية ما زالت باقية حتى الآن فى أذهان المشاهدين.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز عن الكوميكس التى خرجت عن أنه ملك الأفورة، أنه لا يغضب من هذه الكوميكس بالعكس بأكون مبسوط، وأعتقد أن أى عمل أو صورة نجحت وموجودة حتى الآن، يتم عمل كوميكس عليها وأنا لا أغضب من هذه الكوميكسات.

وأضاف عبد العزيز أن مشهد قتله بمسلسل الفرسان وهو يقدم شخصية قطز ظل لثلاثة أيام لا يعرف كيف سيقدم هذا المشهد.

وتابع عبد العزيز، أنه تحدث مع المخرج حسام الدين مصطفى، فى كيفية تناول هذا المشهد الصعب عند مقتله، وهو يسامح بيبرس والذى قام بقتله ويأمر بعدم قتله وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال المشهدز