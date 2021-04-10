شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: قطاع الإنتاج قدم أعمالا مهمة برئاسة ممدوح الليثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن سليم العطار بمسلسل "الأب الروحى" على الرغم من عمله داخل أحداث المسلسل بتجارة السلاح، إلا أنه كان شخصا وطنيا، وعندما لاحظ أن هناك جماعات إرهابية ستأخذ هذا السلاح بلّغ عنهم الشرطة.

وأضاف عبد العزيز، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة "الحياة"، أن عزت فى مسلسل "أريد رجلا" هو رجل مغلوب على أمره، وقيامى بتلك الشخصية كان تحديا حيث تختلف عن باقى الشخصيات التى قدمتها وتميزت بالقوة والتحدى، ولكن هذه الشخصية منكسرة ومغلوبة على أمرها.

وقال الفنان أحمد عبد العزيزعن مسلسل "مين اللى ما يحبش فاطمة"، على الرغم من أنه مر عليه ما يقرب من 24 سنة، وهو من أجمل الأعمال التى أحبها، وحققت نجاحا كبيرا من أعمال قطاع الإنتاج فى عصره الذهبى.

وأضاف أن أهم أعمال الدراما كانت مع قطاع الإنتاج والراحل الكبير الأستاذ ممدوح الليثى، رئيس قطاع الإنتاج، فى ذلك الوقت، وكانت هناك نهضة درامية كبيرة وعصر ذهبى فى الدراما، وكان هناك كتاب كبار ومخرجون وممثلون ومسلسلات رائعة.