فن ومشاهير

عمر خيرت يطرب جمهوره بأشهر مقطوعاته الموسيقية بالتجمع الخامس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار العالمى عمر خيرت، حفلا موسيقيا بالتجمع الخامس، بحضور كامل العدد من الشباب وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبى.

وحرص عمر خيرت في بداية وصلته على تحية الجمهور على حفاوة الاستقبال، وقدم عددًا كبيرًا من أشهر المقطوعات الموسيقية التى تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها مما تفاعل معها الجمهور رغم برودة الجو.

ويستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي يوم الأحد الموافق 2 من شهر مايو المقبل، الذى سيتزامن في احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وبنفس الوقت سيكون فى آخر 10 أيام من شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله: «مين اللى ما يحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة»، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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