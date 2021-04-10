شكرا لقرائتكم خبر عن "نسل الأغراب والاختيار 2 وبين السما والأرض" مسلسلات تجنبت التصوير فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان أكثر من مسلسل الانتهاء من عمليات التصوير، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان، وذلك في ظاهرة إيجابية حيث يعاني القائمون على هذه الأعمال من التصوير في الشهر الكريم مع الصيام، إضافة إلى ضيق الوقت، إلا أن هذا العام خطط صناع المسلسلات للانتهاء منها قبل حلول رمضان.

وتجنب 3 مسلسلات التصوير في شهر رمضان بعد الانتهاء من تصوير كل مشاهدها، وأولها "نسل الأغراب" الذى أعلن مخرجه انتهاء تصويره يوم الاثنين الماضي، ليكون بذلك أول المسلسلات التي ودعت التصوير قبل حلول شهر رمضان.



بوستر نسل الاغراب

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

أيضاً مسلسل "الاختيار 2" أعلن صناعه الانتهاء من تصوير آخر المشاهد يوم الخميس الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف.



الاختيار 2

نفس الأمر بالنسبة لمسلسل "بين السما والأرض" الذى تم الانتهاء من تصويره يوم الخميس أيضاً، ومن المقرر عرضه حصرياً على قناة ON، في النصف الأول من رمضان رواية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، عمرو صالح، ندا موسى، محمد لطفي، محمد ثروت، مصطفى درويش، نورهان، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى أكرم.



بين السما والارض

أمل مسلسل "القاهرة كابول" فتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده منذ شهرين، لاسيما وأن معظم أحداثه تم تصويرها العام الماضى، والعمل يعرض على قناتى CBC والحياة في رمضان، وهو تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام.