"مش هنسى لما كلمت أمي وقولتها أنا ابنك".. نشوى مصطفى توجه رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة للنجم خالد النبوي والذي يعاني حاليا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله لأحد المستشفيات.

ونشرت "مصطفى" صورة لـ"النبوي" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "عارف يا خالد أنا بحبك أوي ليه.. مش بس علشان وجودك في وسط بانتمي ليه حاجة تدعو للفخر.. ومش علشان إحنا زملا دراسة ومهنة، لكن علشان أنت إنسان عظيم".

أضافت: "مش هنسى وأنا عيانة لما كلمت أمي تطبطب عليها وتطمنها وتقول لها أنا ابنك، الله يشفيك يا رب يا غالي ويطمن قلب أهل بيتك وكل حبايبك عليك".

اختتمت: "ربنا يزيح عن العالمين وباء كورونا يارب وينجينا آمين".

وكانت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، قالت لـ"الخليج 365" إن الفنان خالد النبوي أصيب بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها كانت متواجدة في أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتها بكورونا، وبعد شفائها علمت أن "النبوي" أصيب بالفيروس ونُقل لنفس المستشفى.

وكانت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، أثارت جدلا واسعا بعدما طالبت جمهوره بالدعاء له، مشيرة أنه يعاني من وعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل أخرى، قائلة: "خالد تعبان أوي.. من فضلكم تدعو له".

وتفاعل العديد من محبي "النبوي" مع منشور زوجته، وتساءل الكثيرون عن سبب وعكته الصحية وتفاصيلها ولكنها لم تُجب.

من ناحية أخرى، خالد النبوي خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية، ببطولته للفيلم الوثائقي "مصر الحضارة" ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية.