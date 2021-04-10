ميرهان حسين في "الجيم" وياسمين رئيس جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسلام جمال

نشر المطرب إسلام جمال صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بجوار الأهرامات.

رنا سماحة

شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها على متن يخت رفقة زوجها سامر أبو طالب.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أبيض وأسود.

ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس شاركت جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

أحمد الفيشاوي

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة جمهورها ومتابعيه صورة جديدة لها خلال ممارسته اليوجا في إحدى الصالات الرياضية.

هاني شاكر

نشر الفنان هاني شاكر صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال.

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر خلالها على متن أحد اليخوت.

عبدالفتاح الجريني

نشر الفنان عبدالفتاح الجريني صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

هند رضا

شاركت المذيعة والفنانة هند رضا جمهورها ومتابعيها صورة له عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بدون مكياج.

ميرهان حسين

وحرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها ظهرت خلالها وهي تمارس التمارين الرياضية في الجيم.