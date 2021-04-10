بحضور نجوم الفن.. محمد فؤاد يحتفل بإطلاق أحد مشروعات شركته العقارية بالعاصمة الإدارية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب

احتفل النجم محمد فؤاد، بإطلاق أحد مشروعات شركته العقارية بالعاصمة الإدارية، مساء اليوم الجمعة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن.

الحفل أحياه النجمان وائل جسار ومصطفى حجاج، ونجم الفاير شو أحمد عصام، بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

وحضر الحفل النجوم: طارق عبد العزيز وندى بسيوني ومحمد نور ونورهان ومروة عبد المنعم ومحسن محيي الدين ولقاء سويدان ومحمد نجاتي والمنشد محمود التهامي وغيرهم.

وأعرب محمد فؤاد، عن فخره بالمشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بحجم ما تحقق من إنجاز بالمشروع القومي الذي تبنته الدولة المصرية بإقامة عاصمة جديدة تستطيع أن تنافس كافة عواصم العالم المتطور.

ومن جانب آخر؛ يستعد محمد فؤاد، لطرح 4 أعمال دينية جديدة في رمضان 2021، تتنوع ما بين الأدعية والأغاني الدينية والرمضانية التي ترتبط بالشهر الكريم.

كما يطرح "فؤاد" أغنيته الجديدة "ما تيجي نتكلم" من ألحانه وكلمات وائل توفيق، وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب، خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".