بعد انفصالها عن محمود حجازي.. أسما شريف منير توجه رسالة للمطلقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت أسما شريف منير، رسالة للسيدات المطلقات بعد انفصالها عن الفنان محمود حجازي.

ونشرت "أسما" صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "دايماً لما اتنين بيسيبوا بعض كل واحد فيهم بيبقى عايز التاني يحس أنه تعبان من غيره، أو في حال أوحش، عشان يعرف يعدي ويقوم، هكدب عليكم لو قلتلكم محستش كده".

تابعت: "بس بما إني مركزة مع تجربتي، المرة دي عشان فعلاً عايزة أتعلم وأقوى بجد، قعدت أحلل الإحساس ده بكل تفاصيله، لحد ما وصلت أن لو فعلا الواحد في يوم حب إزاي ممكن يتمنى لحد حاجة زي دي، إيه الأنانية دي؟ حتى لو اتأذيت ليه أوصل إني أتمنى أن الشخص التاني يتعب عشان يحس بقيمتي".

أضافت: "ده إحساس مؤذي وده مش طبعي، فهذبت نفسي ولومتها وقلت لنفسي إن لو ده اختبار من ربنا يبقى لازم الواحد يكون قده، مش كلام وخلاص، وتكون النهايات أخلاق مش ادعاء".

استكملت: "لكل ست في نفس الموقف.. لو حسيتي بكده أقفي مع نفسك، وقفي نفسك، وغيّري التفكير ده من جذوره ودعي الخلق للخالق، ركزي في إزاي تقومي بطريقة صحية واتمني لغيرك اللي تتمنيه لنفسك عشان ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}، سامحي حتى لو مش أنتي اللي غلطانة، إن الله غفور رحيم، (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)".

وكانت أسما شريف منير، أعلنت انفصالها عن الفنان محمود حجازي، يوم الاثنين الماضي، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وحذفت أسما شريف منير صورها مع محمود حجازي من حسابها بموقع "إنستجرام"، وأقدمت على خطوة إلغاء متابعته أيضا.