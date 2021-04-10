انطلاق تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل “فريندز”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 10:23 مساءً

أعلن فريق مسلسل “الأصدقاء- FRIENDS”، العام الماضي، عن تقديمهم لحلقة جديدة من العمل الفني الشهير، لكن أزمة الوباء تسببت بصدمة لأحلام محبي المسلسل.

وأعلن الممثل ديفيد شويمر، أخيرا، عن قرب اجتماعه بفريق التمثيل، دون الخوض في التفاصيل الزمانية للعمل القادم، لكن صور مسربة ومصادر مقربة من الفريق، جلبت خبرا أكثر سعادة لمحبي “الأصدقاء”.

وبحسب موقع “ميوز” الذي نشر مجموعة من الصور لأبطال العمل الشهير، أثناء تجمعهم، فإن صناع المسلسل كانوا حذرين للغاية وحاولوا ألا يقدموا شيئا يعبث بإرث الفصول العشرة السابقة.

لم تحدد مجموعة “إتش بي أو” أي موعد رسمي لإصدار حلقة “لم الشمل” هذه ولكن يبدو أنها ستكون قريبة بما فيه الكفاية، نظرا لأن التصوير بدأ بالفعل، فلن يستغرق الأمر وقتا طويلا لإخراج المنتج النهائي إلى الجمهور.

وفقًا للمصادر فإن “لم الشمل” ستكون أشبه ببرنامج حواري بدلا من العرض الكوميدي الذي يعرفه الجميع، وستجمع الحلقة الخاصة الممثلين وعدد قليل من الأشخاص الآخرين معا.

قد يناقشون تجربتهم أو كيف كانت حياتهم خلال تلك الأيام والعديد من الأشياء التي لا يمكن حتى تخيلها في الوقت الحالي. ويقول الموقع: “العرض ليس بالضبط ما قد يتخيله العديد من المعجبين ولكن كن مطمئنًا أنه لن يكون مخيبا للآمال”.