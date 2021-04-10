محمد رمضان يثير عاصفة من الغضب بسبب هذا الفيديو

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ 5 ساعات

استفز الفنان المصري محمد رمضان جمهوره مجددا بمقطع فيديو جديد، نشره مساء اليوم الجمعة، تظهر فيه آلاف الدولارات مبعثرة في كل مكان بمحيط حمام السباحة خاصته، في وقت لم تهدأ بعد عاصفة أثارها فيديو سابق له.

وظهر رمضان وهو يحمل في يده رزما من الدولارات خلال تجوله بمحيط حمام السباحة الذي ظهر مغطى بأوراق دولارية، قبل أن يبعثر ما في يده أيضا في الهواء.

ويعد هذا المقطع هو الثاني لرمضان خلال أيام الذي يحمل استفزازا كبيرا للجمهور.

وأمس الأول (الأربعاء)، ظهر الفنان المصري، وهو مستلقيا على عوامة في حمام السباحة ويتناول مشروبا ما، ويبعثر مئات الدولارات في كل مكان.

ووصف الجمهور هذا المقطع بأنه يسخر من الحكم الذي صدر ضده بدفع مبلغ مالي يقدر بـ6 ملايين جنيه “400 ألف دولار” للطيار أشرف أبو اليسر. كما شملت الانتقادات التي وجهها الجمهور إلى رمضان “عدم احترام النعمة”، فيما اتهمه العديد من المتابعين بالكذب، لافتين إلى أنه من الصعب تصديق أنه بعثر هذه المبالغ بالماء، مؤكدين أنها أموال مزورة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر، ألزمت الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان “استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

يشار إلى أن خبراء مصرفيون شككوا في أن تكون الأموال التي ظهر رمضان يبعثرها حقيقية.

وفي وقت سابق اليوم، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي السوداني، إن الدولارات التي ظهرت في مقطع الفيديو “غير حقيقية ومقلدة”، بحسب موقع “مصراوي”.

واعتبر أن محمد رمضان أجاد في مقطع الفيديو رفع درجة الاستفزاز المقصودة، ساعده في ذلك اعتقاد الناس أن الدولارات المستخدمة هي دولارات أصلية ولكنها في الحقيقة هي أوراق بنكنوت مقلدة يتم استخدامها عادة في أحداث التصوير، ولا تعرض مستخدمها لمخالفة القانون طالما لم تستخدم في التداول الخارجى.