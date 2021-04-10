أصالة تخرج عن صمتها … فهل تزوجت من برلماني مصري؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ 6 ساعات

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 8:28 مساءً

خرجت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن صمتها، اليوم الجمعة، بعد تردد أنباء مؤخرا بشأن زواجها من برلماني مصري.

وقالت أصالة لمتابعيها في البيان المنشور عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وأرفقته بصورة لابنتها شام الذهبي: “لأني لا أخبي عنكم معلومة وأعتقد أي خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة ابنتي شام على شاب خلوق ومهذب وأهم شي بيخاف من الله، وهذا الفرح شاغلني، بالإضافة لمسؤولياتي تجاه أولادي وشغلي وعأئلتي وأصدقائي المقربين”.

وتابعت: “ولما يكون فيه شي جديد سأخبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يارب العالمين”.

وقالت صحيفة “اليوم السابع”، إنها “أجرت اتصالات بالنجمة أصالة والمقربين منها، إلا أنها رفضت التعليق واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء مفضلة أن تكون حياتها الشخصية بعيدا عن الإعلام، في حين أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه حاليا، وأن غدا الجمعة ستحسم أصالة الموقف وتعلن القصة كاملة.

وكانت “بوابة أخبار اليوم”، نقلت عن مصادرها الخاصة، قولها إن “النجمة أصالة قد تزوجت بالفعل من أحد نواب مجلس الشعب عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية وذلك منذ أسبوعين تقريبا”، مشيرة إلى أن “أصالة تكبر زوجها الجديد بحوالي ثلاث سنوات، لتصبح بذلك هي الزوجة الثانية له حيث لا تزال زوجته الأولى أم أولاده على ذمته”.

وأعلن الإعلامي اللبناني، ربيع هنيدي، وهو صديق مقرب لأصالة نصري، اليوم الجمعة عبر خاصية “الستوريز” على حسابه بموقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنه “قرر تأجيل المنشور الذي يهنأها فيه بقرار ارتباطها حتى تحسم هي الأمر وتعلنه بنفسها”.