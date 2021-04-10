شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: خالد النبوى خرج من العناية المركزة.. وبعتبره زى ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، إنها اطمأنت على الفنان خالد النبوى من إدارة المستشفى، وهو الآن خارج العناية المركزة، مستطردة: بعتبره ابنى وهو يعتبرنى والدته.

وأضافت النائبة فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمة الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين: "عيطت على خالد النبوى زى الأطفال، لأنه غالى عليا وعلينا كلنا".

وتابعت الشوباشى: «علاقتى بخالد النبوى ممتدة منذ التسعينيات ومن وقتها ولم تنقطع حتى الآن»، مشيدة بشخصيته الخلوقة والمهذبة والمثقفة.

من جانب آخر، كانت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، طمأنت الجمهور على الحالة الصحية للنجم خالد النبوى، حيث قالت لـ"الخليج 365" إن النجم أصيب بفيروس كورونا وأنه محجوز فى أحد المستشفيات وحالته الصحية فى تحسن مستمر.

كانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى، كشفت عن تعرض النجم الكبير لوعكة صحية، دون إبداء تفاصيل عن مرضه، حيث كتبت على حسابها الشخصى بـ"فيس بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكوا تدعو له".

وتمنى عدد من الفنانين والمشاهير الشفاء العاجل للنجم الكبير، حيث كتب الفنان عمرو محمود ياسين على حسابه بـ"فيس بوك": "ألف سلامة على النجم الكبير خالد النبوى، ربنا يقومك بالسلامة يا غالى"، بينما غرد الإعلامى أحمد شوبير، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير وصديقى العزيز خالد النبوى".