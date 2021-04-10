شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعزيز: شخصية اللواء جلال خطاب فى "كلبش" كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز أن شخصية اللواء جلال خطاب فى مسلسل كلبش صعبة ومهمة، مشيرا إلى أن المؤلف باهر دويدار أجاد فى رسم أبعاد الشخصية، ما بين طبيعة عملها والجوانب الإنسانية.

وأضاف أحمد عبد العزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، تفاعلت مع الشخصية بشكل كبير وردود الافعال كانت رائعة من نخبة من الضباط المتميزين ولاحظت أن الشخصية لها مصدقية كبيرة لدى الجمهور.

وقال الإعلامى عمرو الليثى فى مقدمة الحلقة أن ضيفى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة هو اسم من ذهب فى عالم الدراما، واطلق عليه لقب فارس الدراما العربية حيث قدم روائعها التاريخية والدينية والاجتماعية فى عصرها الذهبى

وأضاف الليثى أنه النجم الكبير أحمد عبد العزيز رصيده أكثر من 200 عمل فنى، واستطاع أن يصنع بصمة خاصة فى كل شخصية قدمها على الشاشة، كما استطاع يحول موهبته لطاقة من المشاعر والاحاسيس الصادقة.

وقدم أحمد عبدالعزيز العديد من الأعمال التى تتحدى الزمن، ولا يمل المشاهد من متابعتها حتى لو أعيد عرضها عشرات المرات وكأنها سبائك ذهب تزداد قيمتها كلما مر الزمن، ومنها «الوسية، ذئاب الجبل، المال والبنون، مين مايحبش فاطمة، سوق العصر، السيرة الهلالية، الفرسان».. وغيرها مئات الأعمال التى تعد علامات فى تاريخ الدراما المصرية.

وكان الفنان الكبير النجم الأول وفتى أحلام الفتيات خلال فترة التسعينات، ولكنه عرف بالتزامه وأخلاقه، وارتبط بقصة حب مع الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين وقت أن كانت طالبة فى السنة الأولى بكلية الإعلام، حينها كانت تتدرب فى التلفزيون فى أحد البرامج وذهبت لإعداد حلقة من البرنامج مع فريق عمل مسلسل المال والبنون والتقت بالفنان أحمد عبدالعزيز صدفة، وشعر الفنان الكبير بانجذاب إليها من أول نظرة.