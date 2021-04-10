شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور La Casa De Papel فى أحدث صورة من كواليس الموسم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما La Casa De Papel، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة من كواليس تصوير الموسم الخامس من السلسلة الشهيرة التي يقوم بتصويرها حالياً.

وظهر البروفيسور في الصورة التي نشرتها عبر حسابه بموقع انستجرام، وهو في ارض شاسعة ويمسك في يده مشروب ساخن، في إشارة إلى هروبه من المحققة المسئولة عن التحقيقات التي نجحت في العثور على مكانه بنهاية الموسم الأخير.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel، يشهد انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso ، على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.



البروفيسور