شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عامر لـ"الخليج 365": والدتى أصيبت بإنسداد فى شرايين المخ وليس أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى شريف عامر، عن تفاصيل الحالة الصحية له بعد تداول بعض المواقع عن إصابته بانسداد شرايين المخ، قائلا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أنا الحمد لله بخير، ولكن والدتى المصابة وليس أنا، وأتمنى من الله أن يشفيها .



تغريدة شريف عامر

وكان الاعلامى شريف عامر، قد نشر تغريدة على موقع تويتر، منذ قليل، الأمر الذى اعتبره البعض عن اصابته بانسداد شرايين المخ، وعلق قائلا: خرجت لقضاء بعض الأمور، اشترت حلواه المفضلة في طريق العودة لمنزل زوجية تعدى النصف قرن جلست، تحدثا قليلا: ثم صمتت، انسدت شرايين المخ، وتغير شكل ما بقى من حياة الزوجين وأسرتهما الكبيرة، عرفت الآن معنى " قول إن شاء الله " أرددها لنفسي أملا :"إن شاء الله خير".